Liverpool è destinato a ricevere grandi offerte di denaro per Luis Diaz da al-Nassr

Il calcio internazionale si infiamma con le avances di Al-Nassr per Luis Diaz, il talentuoso esterno del Liverpool. Nonostante i Reds mantengano una posizione ferma, il club saudita punta forte sul colombiano, considerandolo un obiettivo prioritario. Tra interesse dal Barcellona e trattative in corso, il futuro di Diaz rimane incerto, lasciando i tifosi e gli appassionati di calcio ansiosi di scoprire quale sarà la sua prossima destinazione. La decisione finale potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo.

Sito inglese: Al-Nassr rimane determinato a perseguire Luis Diaz quest’estate, identificando l’ala colombiana come il loro obiettivo superiore per la posizione di sinistra nonostante la posizione ferma di Liverpool secondo cui il giocatore non è in vendita, secondo Ben Jacobs. Diaz, che è stato oggetto di interesse da parte del Barcellona,??è stato aperto a un trasferimento al Camp Nou, ma non è chiaro se avrebbe preso in considerazione un passaggio alla lega saudita. Al-Nassr è pronto a testare la risoluzione di Liverpool con un’offerta superiore a 85 milioni di euro mentre cercano di continuare a rafforzare la loro squadra nel tentativo di sfidare il dominio interno e un ulteriore successo in AFC Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Purtroppo regaz se Luis Diaz va all'Al Nassr il Liverpool viene ad incularci Leao al 100% Vai su X

