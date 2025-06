LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | warm-up e gara

Benvenuti, appassionati di MotoGP! Oggi vi portiamo in diretta dall’incantevole circuito di Assen, la “Università delle moto”, per vivere insieme il decimo appuntamento del Mondiale 2025. Warm-up e gara si preannunciano emozionanti, con molte sfide e colpi di scena pronti a scrivere un’altra pagina memorabile della stagione. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’adrenalina è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, laddove qualsiasi pilota vuole vincere nelle propria carriera, andrà in scena la gara lunga che andrà ad assegnare altri 25 punti di enorme importanza per la classifica generale. Dopo lo spettacolo della Sprint Race di ieri la classifica generale vede sempre al comando Marc Marquez con 282 punti contro i 239 del fratello Alex, per cui con un bottino di 43 lunghezze di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: warm-up e gara,

