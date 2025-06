LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | si avvicina la gara Attenzione a Bagnaia…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Per il momento Bagnaia e Marc Marquez partiranno con gomma hard all’anteriore e media al posteriore. Hard-soft invece per Alex Marquez. Ma hanno ancora tempo per cambiare. 13.39 Piloti in attività con vittorie ad Assen: 3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2024} 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018} 1 – MILLER Jack (AUS) {2016} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2019} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021} 13.38 Con 8 vittorie, Valentino Rossi è il pilota che vanta più vittorie ad Assen. Il Dottore ha trionfato nel 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: si avvicina la gara. Attenzione a Bagnaia…

