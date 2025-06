LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Marquez doma un grande Bezzecchi Bagnaia sul podio infortunio per Alex Marquez

Il Gran Premio d’Olanda 2025 di MotoGP è stato un vero spettacolo: Marquez doma un grande Bezzecchi, mentre Bagnaia conquista un podio ricco di emozioni. Tra sorprese, infortuni e battaglie serrate, il paddock si prepara già a vivere nuove avventure. Restate con noi per aggiornamenti live, analisi e tutti i dettagli di questa gara indimenticabile. L’azione continua e il campionato si infiamma: clicca qui per non perdere neanche un istante!

L'ORDINE D'ARRIVO 14.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.47 Per Bagnaia un podio che porta un po' di morale, perché qualcosa di meglio si è visto. Ha accusato un calo evidente dopo 8 giri, poi si è pian piano ripreso, salvo alzare bandiera bianca nel finale. Infortunio per Alex Marquez: frattura alla mano sinistra dopo la caduta provocata in avvio da un contatto con Acosta. 14.46 La sensazione è che Marquez abbia gareggiato al 90%, tenendosi del margine. Quando ha deciso di spingere per davvero al penultimo giro, non ha dato scampo ad un grande Bezzecchi, che invece ha portato oltre i limiti un'Aprilia in crescita, ma comunque inferiore alla Ducati.