LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | duello Marquez-Bezzecchi per la vittoria Bagnaia prova a rientrare

L’azione in MotoGP si infiamma al GP Olanda 2025: Marquez e Bezzecchi si sfidano in un duello mozzafiato per la vittoria, mentre Bagnaia tenta un rischioso rientro. Con pochi giri rimasti, ogni tentativo conta, e le emozioni sono alle stelle. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa corsa entusiasmante, che promette colpi di scena fino all’ultimo metro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 Arriva la notizia che Alex Marquez si è fratturato la mano sinistra dopo la caduta ad inizio gara. -4 Marquez guadagna sempre un decimo all’ultima curva: il sorpasso è difficilissimo per Bezzecchi. -5 giri al termine. Sempre 2 decimi a dividere Marquez e Bezzecchi. Bagnaia a 0.9 dal compagno di squadra. Acosta ormai a 8 decimi da Pecco. -6 Attenzione, track limit warning per Marquez e long lap penalty da scontare per Morbidelli, che aveva tagliato una curva nel precedente duello con Di Giannantonio. -6 Le staccate di Marquez sono talmente profonde che, per il momento, Bezzecchi non ha mai avuto la minima opportunità per provarci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: duello Marquez-Bezzecchi per la vittoria, Bagnaia prova a rientrare

