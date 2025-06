LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | comincia il warm-up!

L’emozione è alle stelle al Gran Premio d’Olanda 2025 di MotoGP: il warm-up è in corso e la tensione cresce a ogni giro! Tra sorprese, duelli e strategie, i protagonisti si preparano a scrivere una giornata indimenticabile. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, orari, programmazione e tutte le emozioni della corsa. La bandiera a scacchi è sempre più vicina: chi conquisterà il podio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. BANDIERA A SCACCHI! -1 minuto: sale ancora Marc Marquez, adesso secondo a +0.137 dal fratello Alex. -2 minuti: Fabio Di Giananntonio è in top 10, precisamente al nono posto con un ritardo di +0.719. -3 minuti sale di colpi Marc Marquez, ora terzo a +0.050. -4 minuti: non spinge particolarmente Marc Marquez, quinto a 0.618. -5 minuti: continuano a “battagliare” Alex Marquez e Bagnaia. Avanti c’è sempre lo spagnolo, adesso con il crono di 1:31.874. Pecco insegue a 0.217. -6 minuti: continua a spingere Alex Marquez, ancora leader in 1:32. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: comincia il warm-up!

