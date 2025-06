LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Bezzecchi ci crede è incollato a Marquez! Bagnaia alla riscossa!

Il Gran Premio di MotoGP in Olanda 2025 sta regalando emozioni da cardiopalma, con Marquez al comando e Bezzecchi e Bagnaia pronti a risalire. La corsa è aperta, le sfide sono infuocate e ogni curva può cambiare le sorti della gara. Resta sintonizzato per vivere ogni attimo di questa battaglia epica: l'azione continua, e il podio è ancora tutto da decidere!

-12 Marc Marquez in testa con 0.3 su Bezzecchi e 0.8 su Bagnaia. I nostri piloti devono crederci e provarci. -12 NON SI ARRENDE BEZZECCHI! Giro veloce, guadagna 2 decimi e si riporta a 0.4 da Marquez. -13 BAGNAIA ALLA RISCOSSA! Infila all'interno Acosta all'ultima curva e si riprende la terza posizione! -13 Scappa via Marquez. Firma il giro veloce della gara e porta a 6 decimi il vantaggio su Bezzecchi. Nel frattempo Bagnaia si è rifatto sotto ad Acosta. -14 Bezzecchi rischia di perdere l'anteriore, ma si salva. Si sta prendendo rischi enormi. -14 Attenzione che Marquez sta provando lo strappo nei confronti di Bezzecchi.