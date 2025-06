LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Bagnaia in testa davanti a Marc Marquez 3° un arrembante Bezzecchi

Vivi l’adrenalina del MotoGP GP Olanda 2025 in diretta, dove Bagnaia si conferma leader davanti a Marc Marquez e un agguerrito Bezzecchi. La pista di Assen regala emozioni mozzafiato: sorpassi, cadute e sorprese sono all’ordine del giorno. Resta aggiornato sui colpi di scena e le strategie dei piloti più forti del mondo, perché ogni secondo può cambiare le sorti della gara. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere nemmeno un istante di questa spettacolare corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -22 CADUTA PER ALEX MARQUEZ dopo un contatto con Acosta. -22 Dunque Marc Marquez ha rotto gli indugi. Vediamo se Bagnaia saprà reagire. -22 Marquez supera Bagnaia all’ultima curva e si prende la vetta. -22 I primi cinque sono racchiusi in 7 decimi: sembra la Moto3.Morbidelli però si sta staccando. -22 Bagnaia sempre in testa davanti a Marc Marquez, Bezzecchi, Acosta, Alex Marquez e Morbidelli. -23 Gli altri italiani 11° Di Giannantonio, 14° Bastianini. -23 In difficoltà Alex Marquez, scavalcato anche da un arrembante Acosta. Caduta per Savadori. -23 Bezzecchi sembra avere propositi bellicosi nei confronti di Marquez, attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bagnaia in testa davanti a Marc Marquez, 3° un arrembante Bezzecchi

In questa notizia si parla di: marquez - bagnaia - marc - diretta

