LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Bagnaia cerca una riscossa tra poco il warm-up

Il GP d'Olanda 2025 di MotoGP è alle porte e l'emozione è alle stelle! Bagnaia cerca una storica riscossa tra poco nel warm-up, mentre Marco Bezzecchi si prepara a confermare il suo talento dopo il podio di ieri. La sfida è aperta: quali sorprese ci riserverà questa giornata ricca di adrenalina e colpi di scena? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutto il programma della giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. 9.28 Attenzione anche a Marco Bezzecchi, ieri splendido terzo nonostante alcuni problemi di stabilità. 9.25 Fari puntati ovviamente su Bagnaia, ieri piazzatosi al quinto posto. Sembra non esserci completamente feeling con la moto. Ma di solito il ducatista riesce a strappare il massimo possibile proprio la domenica. 9.23 Ultimi ritocchi per i piloti in vista della gara lunga, pianificata per le 14:00. 9.20 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano esattamente venti minuti all’inizio del warm-up Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca una riscossa, tra poco il warm-up

