LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Alex e Marc Marquez dettano il passo anche nel warm-up quarto Bagnaia

Se sei un appassionato di MotoGP, non puoi perdere la diretta del GP Olanda 2025, dove Alex e Marc Marquez dettano il ritmo, anche nel warm-up. Un evento ricco di emozioni e sorprese, con Bagnaia pronto a dare battaglia. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale, orari, programma e tutto ciò che devi sapere sulla giornata di gara. Resta sintonizzato, l’azione sta per cominciare!

9.56 Per adesso è tutto, Amici di OA Sport. L'appuntamento è per le 14:00, orario di inizio della gara lunga. Grazie per averci seguito, a più tardi! 9.55 Bagnaia si è reso artefice di un turno abbastanza pimpante. C'è da capire se riuscirà a trovare la chiave giusta in una gara dalle mille incognite. 9.54 Finisce dunque la sessione. Alex Marquez segna il miglio tempo fermando il crono a 1:31.874 e precedendo il fratello Marc Marquez, secondo a +0.137 davanti a Marco Bezzecchi, abile a stampare il terzo tempo all'ultimo istante utile.

In questa notizia si parla di: bagnaia - diretta - motogp - olanda

