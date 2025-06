LIVE MotoGP Assen | Quartararo dalla pole gara alle 14

La MotoGP è ancora in Europa per il decimo appuntamento della stagione 2025: si corre in Olanda, ad Assen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE MotoGP Assen: Quartararo dalla pole, gara alle 14

In questa notizia si parla di: motogp - assen - quartararo - pole

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

FABIO QUARTARARO, dalla pole position alla caduta nella sprint race ad Assen: "Facciamo tanta fatica con il nostro motore". Ecco l'analisi del pilota Yamaha #motogp #dutchgp #fabioquartararo #fq20 #yamaha #corsedimoto Vai su X

Assen Q2 MotoGP Quarta Pole stagionale di Quartararo che ha T4 impressionante ! Bagnaia sembra tornato! Seconda fila per M. Marquez. Bravissimo Bezzecchi. Vai su Facebook

MotoGP | GP Assen Day 1, Quartararo: Pole? Abbiamo una chance [VIDEO]; MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP Olanda a Assen: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming; MotoGP, Quartararo in pole ad Assen.

MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP Olanda a Assen: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La diretta della gara del GP d’Olanda della MotoGP 2025: piloti in pista alle 14:00. Si legge su fanpage.it

MotoGP Assen: Quartararo una pole del Diablo, Bagnaia secondo davanti ad Alex e Marc Marquez - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Olanda, decima prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Assen. Lo riporta sport.virgilio.it