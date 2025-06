LIVE Moto3 GP Olanda 2025 in DIRETTA | Rueda guida il gruppone ritiro per Guido Pini

Segui in tempo reale il Moto3 GP Olanda 2025, dove Rueda guida il gruppone e Guido Pini si ritira. Non perdere gli aggiornamenti live della gara e del warm-up alle 9:40 e 14:00. Resta sintonizzato per scoprire come si evolve questa emozionante corsa, tra sorpassi, errori e sorprese che tengono il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -18 Rueda si riprende la testa. -19 Quiles attacca Rueda e lo passa. -19 Foggia è decimo seguito da Carraro e da Lunetta. -19 Munoz sale in seconda piazza. -20 Errore di Carpe che rientra in 18esima piazza. -20 Almansa sorpassa Carpe, ora è secondo. -20 Carpe si riprende la seconda piazza. -21 Yamanaka conquista il secondo posto. -21 Parte bene Antonio Rueda, rimane fermo Guido Pini!!! SEMAFORO VERDE!!! 11.00 Parte il giro di formazione. 10.57 Nono posto in griglia per Dennis Foggia. 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Rueda guida il gruppone, ritiro per Guido Pini

