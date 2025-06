LIVE Moto3 GP Olanda 2025 in DIRETTA | Quiles in testa Lunetta prosegue la sua rimonta

Non perdete l'emozione del GP di Moto3 ad Assen 2025: un weekend ricco di sorprese e battaglie mozzafiato! Quiles guida la corsa, mentre Lunetta sorprende tutti con una rimonta spettacolare, passando più rivali e scalando posizioni inaspettate. Rimanete aggiornati in tempo reale per vivere ogni momento di questa gara avvincente, carica di adrenalina e colpi di scena. La battaglia è appena iniziata: clicca qui per non perdere nemmeno un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -7 Almansa passa Lunetta. -7 Dal 18esimo posto al secondo. Fantastico Lunetta. -8 Lunetta ne passa 3!!!!!!. Ora è secondo. -8 Rueda scivola in settima piazza. -8 Yamanaka attacca Quiles e si prende la testa. -9 Lunetta ne passa 2!!!!. Ora è quinto. -10 Ora Lunetta ha davanti l’osso duro Munoz. -10 Lunetta passa Perrone. -11 Yamanaka si prende la seconda piazza. -12 Rueda perde posizioni. -12 Quiles passa Rueda. -12 Ora l’azzurro ha davanti Fernandez. -13 Lunetta infila Kelso, ora è ottavo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Quiles in testa, Lunetta prosegue la sua rimonta

In questa notizia si parla di: lunetta - diretta - moto3 - olanda

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 12-12, Serie A basket 2025 in DIRETTA: tanta lunetta nei primi 5? - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, due colossi del basket italiano pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia.

https://www.oasport.it/2025/06/moto3-alvaro-carpe-svetta-nella-fp1-bagnata-di-assen-pini-7-davanti-a-lunetta/ Cinque spagnoli nelle prime sei posizioni al termine della FP1 del GP di OIanda in una Assen bagnata. Guido Pini settimo davanti a Luca Lunetta Vai su Facebook

Moto3, qualifiche GP Olanda (Assen): Rueda in pole, 7° Pini. GRIGLIA E HIGHLIGHTS; Moto3 | Gp Assen Prove: Lunetta fa sue le pre-qualifiche, Rueda è quarto; Moto3 | Gp Aragon Qualifiche: Rueda di un soffio su Lunetta, è pole.

Moto3 Gp Olanda: diretta Assen Live - Il racconto in diretta del GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Da sport.virgilio.it

Moto3, qualifiche GP Olanda (Assen): Rueda in pole, 7° Pini. GRIGLIA E HIGHLIGHTS - Il leader del Mondiale scatterà davanti a tutti in Olanda. Scrive sport.sky.it