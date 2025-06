LIVE Moto3 GP Olanda 2025 in DIRETTA | Lunetta cerca un acuto

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Olanda Moto3 2025, uno degli appuntamenti più attesi del Motomondiale! Mentre Josè Antonio Rueda cerca di consolidare il suo primato con un acuto sul circuito di Assen, non mancheranno emozioni e sorprese. Restate con noi per seguire aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni sorpasso e battaglia in pista. La gara è ormai alle porte: cliccate qui per non perdervi nemmeno un istante di questa spettacolare sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Olanda Moto3, decimo appuntamento del Motomondiale 2025. Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) cerca un nuovo guizzo per allungare ancora in testa alla classifica piloti, da lui guidata con ben 162 punti conquistati. Lo spagnolo parte come favorito nel circuito di Assen, avendo dominato il weekend olandese fino a questo momento. Al suo fianco scatterà il suo compagno di squadra e connazionale Alvaro Carpe, che si è fermato a soli 41 millesimi dalla pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Lunetta cerca un acuto

