LIVE Moto2 GP Olanda 2025 in DIRETTA | Vietti e Arbolino per svoltare

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio d’Olanda 2025, una tappa decisiva del Mondiale di Moto2! Mentre i protagonisti si preparano a sfidarsi ad Assen, il duello tra Vietti e Arbolino potrebbe cambiare le sorti della corsa. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, notizie esclusive e tutte le emozioni di questa giornata ricca di adrenalina. Clicca qui per seguire ogni momento della gara!

Buongiorno Amici ed Amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio d'Olanda 2025, decima tappa del Mondiale di Moto2. Occasione importantissima per Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact) che, dopo il trionfo al Mugello, vuole proseguire la sua striscia positiva imponendosi anche nel mitico circuito di Assen. Lo spagnolo tuttavia dovrà fare i conti con il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans Racing), pilota che per la terza volta consecutiva ha strappato la pole position precedendo Ivan Ortolà (QJMOTOR-FRISA-MSI), secondo davanti proprio all'attuale leader della classifica piloti.

