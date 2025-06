LIVE Moto2 GP Olanda 2025 in DIRETTA | Vietti e Arbolino a caccia della rimonta Si parte alle 12 | 15

Se sei appassionato di motori e non vuoi perdere neanche un minuto di adrenalina, questa è la giornata giusta! Oggi, alle 12:15, live Moto2 GP Olanda 2025 con Vietti e Arbolino in caccia della rimonta, promette emozioni da brivido. Segui la diretta aggiornando continuamente per non perdere nemmeno un dettaglio di questa sfida epica. Preparati a vivere ogni curva, ogni sorpasso e ogni emozione insieme ai protagonisti del circuito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 12.05 La gara di Moto3 si è conclusa con la vittoria del solito Josè Antonio Rueda, davanti a David Munoz e Valentin Perrone 12.02 Il principale problema di Lunetta dovrebbe essere alla tibia destra. Il resto sembrerebbe a posto. Questo è estremamente importante, specie con il bruttissimo colpo alla schiena. 12.01 Arriveranno comunque ancora aggiornamenti dal medical centre. Il pilota è cosciente, che è la cosa più importante, non è stato medicato a bordo pista come succede nei casi gravissimi.

LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale - Benvenuti alla live del GP di Gran Bretagna 2025 di Moto2, settimo appuntamento del campionato. Seguite in tempo reale le fasi della gara, con aggiornamenti sui sorpassi, piazzamenti e classifica.

