LIVE Italia-Francia Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre si giocano il bronzo

Buongiorno a tutte e a tutti! Oggi seguiamo in diretta emozionante Italia-Francia, la sfida per il bronzo agli Europei di basket femminile 2025. Le azzurre, dopo una semifinale difficile, sono pronte a riscrivere la loro storia e conquistare un podio che manca da trent’anni. Restate con noi, cliccate su questo link per gli aggiornamenti in tempo reale e tifiamo insieme per la nostra Nazionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Francia, finale per il 3°4° posto degli Europei di basket femminile 2025! Le azzurre dopo la cocente sconfitta in semifinale cercano di rialzarsi e salire sul podio continentale a trent’anni di distanza dall’argento di Brno 1995. La rappresentativa del Belpaese ha messo in difficoltà in semifinale le campionesse in carica del Belgio, tirando fuori l’orgoglio dopo essere scivolate a -14 nel terzo quarto (43-56) e rimontando con un break micidiale di 17-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano il bronzo

