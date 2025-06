LIVE Italia-Francia Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre a caccia di una storica medaglia si alza la palla a due al Pireo

L’azione si infiamma al Pireo, dove le azzurre del basket femminile europei 2025 sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia. Con ogni passaggio, tiro e difesa, il sogno di una medaglia si avvicina sempre di più. La tensione cresce, ma il cuore delle ragazze batte forte: la partita è appena iniziata e l’Italia non vuole lasciare nulla al caso. Restate con noi, perché l’emozione continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-7 ZANDALASINI! TRIPLA, +4 ITALIA. 8-7 La Francia accorcia a cronometro fermo con Ayayi. 8-6 Un libero a segno di Cubaj per il +2. 7-6 Virata perfetta di Cubaj: ancora avanti le azzurre, che rispondono colpo su colpo! 5-6 Salaun deposita il pallone in fondo alla retina: nuovo vantaggio Francia. 5-4 Appoggio di Francesca Pasa e subito contro-sorpasso Italia. 3-4 Rupert per il primo canestro dal campo di questa sfida. 3-2 12 per Lorela Cubaj a cronometro fermo. 2-2 Bernies pareggia subito i conti ai liberi. 2-0 22 per Francesca Pasa nel primo giro in lunetta di questa partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia di una storica medaglia, si alza la palla a due al Pireo

