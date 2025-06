LIVE Italia-Francia 69-54 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | epiche azzurre! Transalpine asfaltate è uno storico bronzo!

Un’emozione indimenticabile ha animato la finale per il bronzo agli Europei di basket femminile 2025: l’Italia ha sorpreso e travolto la Francia, vice-campione olimpica, con un punteggio di 69-54. Questa vittoria storica segna un momento di grande orgoglio per il nostro movimento, dimostrando che con passione e determinazione tutto è possibile. Segui con noi le prossime emozioni: il meglio dello sport italiano continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:21 Termina qui la nostra diretta Live di questa finale per il 3°4° posto che ha consegnato la medaglia di bronzo all’Italbasket femminile dopo la vittoria contro la Francia vice-campione olimpica in carica. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito ed aver esultato insieme a noi. Buon proseguimento di domenica ed un saluto sportivo a tutti! 18:18 La rappresentativa del Belpaese si gode anche la qualificazione al pre-mondiale ma soprattutto questo bronzo europeo che è un’impresa magistrale! Alle 19:30 invece la finalissima tra Spagna e Belgio che decreterà la vincitrice di questa rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 69-54, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: epiche azzurre! Transalpine asfaltate, è uno storico bronzo!

In questa notizia si parla di: diretta - francia - femminile - bronzo

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2025 in DIRETTA: vincono gli USA davanti alla Francia, Italia terza! - Segui in diretta la competitiva gara di equitazione a Piazza di Siena 2025. Gli Stati Uniti conquistano la vittoria davanti alla Francia, mentre l’Italia si classifica al terzo posto.

#Italia-#Francia diretta Basket Europeo femminile: caccia al bronzo, segui la finale di oggi live Vai su X

Italia, il fioretto a squadre maschile è d’oro! Superata 45-43 la Francia in finale Salgono così a tredici le medaglie azzurre (due in più rispetto a Basilea 2024) agli Europei di scherma che si sono conclusi oggi a Genova. Dopo il bronzo conquistato dalla sq Vai su Facebook

Francia-Italia LIVE su Sky: in palio il bronzo; Italia-Francia diretta Basket Europeo femminile: caccia al bronzo, segui la finale di oggi live; LIVE! Italia-Francia, Azzurre a caccia della medaglia di bronzo.

Italia-Francia diretta Basket Europeo femminile: caccia al bronzo, segui la finale di oggi live - Uscite battute ma a testa alta dalla semifinale con il Belgio, le azzurre tornano in campo in Grecia per conquistare il podio: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

Francia-Italia su Sky Sport per il bronzo, il risultato LIVE - L'Italia si gioca la medaglia di bronzo contro la Francia, dopo aver sfiorato la finale contro il Belgio. sport.sky.it scrive