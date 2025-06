LIVE Italia-Francia 61-52 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | difese ben schierate Zandalasini e compagne a +9 con 5? da giocare

L’Italia conquista un’epica vittoria contro la Francia ai Campionati Europei di basket femminile 2025, con una rimonta emozionante e difese di ferro. Zandalasini e le sue compagne lottano fino all’ultimo istante, mantenendo la concentrazione e il cuore in campo. Con 5 minuti da giocare e soli 9 punti di svantaggio, tutto può ancora succedere. Segui la diretta per non perdere neanche un attimo di questa sfida indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Challenge respinto per la Francia sulla rimessa! Possesso all’Italia e time-out chiamato da Andrea Capobianco con -2’10” dalla sirena finale. 63-54 22 per Bernies in lunetta! La Francia chiude il break di 7-0 e torna sotto la doppia cifra di svantaggio. 63-52 Piazzato di Jasmine Keys! +11 per le azzurre. 61-52 OLBIS ANDRE’! APPOGGIO, BREAK 5-0 ITALIA E +9. TIME-OUT FRANCIA. 59-52 ZANDALASINIIII!! TRIPLAAAAAAAA Punteggio fermo già da qualche minuto, con errori ma anche ottime difese da entrambe le parti. 56-52 Foppossi col tap-in. 56-50 MARTINA FASSINAAAA!! TRIPLAAAAAAAA 53-50 33 per Janelle Salaun in lunetta! La Francia ritorna sotto, -3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 61-52, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: difese ben schierate, Zandalasini e compagne a +9 con 5? da giocare

