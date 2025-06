LIVE Italia-Francia 53-45 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre ancora avanti alla terza sirena 17 punti di Zandalasini

L’Italia si prepara alla fase decisiva degli Europei di basket femminile 2025, con un vantaggio di 53-45 sulla Francia alla fine del terzo quarto. Le azzurre, guidate dalla grintosa Zandalasini e da un’ottima prestazione collettiva, sono a un passo dalla conquista di un risultato storico. La tensione cresce, le emozioni sono alle stelle: il momento di dimostrare tutto il cuore e la determinazione delle nostre ragazze è arrivato. Ci auguriamo che il...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-47 Tabdi sfrutta il fisico ed appoggia. Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto! All’ultima pausa breve l’Italia rimane avanti 53-45. 53-45 22 per Cecilia Zandalasini ai liberi. 51-45 Piazzato di Toure per tenere in scia la Francia. 51-43 12 per Jasmine Keys in lunetta per il +8 Italia. Problema alla caviglia per Cubaj, sperando non sia nulla di grave. Ci auguriamo che il centro della Reyer Venezia possa rientrare presto in campo. 50-43 22 per Salaun a cronometro fermo! Le transalpine rosicchiano un paio di punti. 50-41 Toure con la tripla “di tabella”! La Francia torna a segnare dopo un lungo digiuno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 53-45, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: azzurre ancora avanti alla terza sirena, 17 punti di Zandalasini

