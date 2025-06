LIVE Italia-Francia 42-36 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | buonissimo primo tempo delle azzurre +6 all’intervallo lungo

Le azzurre di basket femminile stanno sorprendendo all’Europeo 2025, dominando il primo tempo contro la Francia con un risultato di 42-36. La squadra italiana mostra grinta e precisione, con performances brillanti di Cecilia Zandaalsini e Lorela Cubaj. Restate aggiornati per non perdervi nemmeno un momento di questa sfida entusiasmante: clicca qui per la diretta live e tifiamo insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 15 punti e 3 rimbalzi di Cecilia Zandaalsini, con 6 punti equamente divisi tra Lorela Cubaj e Francesca Pasa – 5 rimbalzi già raccolti, invece, da Olbis Andre’. Per la Francia 8 punti di Migna Toure e 6 di Ayayi e Lacan, con le transalpine che tirano col 39.29% circa dal campo rispetto al 53.85% delle ragazze di coach Andrea Capobianco molto precise soprattutto dall’arco (71-43%). Finisce anche il secondo quarto! All’intervallo lungo l’Italia è avanti 42-36 sulla Francia. Time-out Francia a circa -20? dal termine del primo tempo, dopo la palla persa di Francesca Pasa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 42-36, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: buonissimo primo tempo delle azzurre, +6 all’intervallo lungo

