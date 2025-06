LIVE Italia-Francia 31-27 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | 1000 punti per Zandalasini in Nazionale equilibrio anche nel secondo quarto

Immergiti nell'emozionante battaglia tra Italia e Francia ai Mondiali di basket femminile 2025. Con una partita ricca di intensi sorpassi, punti storici e un equilibrio palpabile, ogni azione tiene il pubblico col fiato sospeso. Segui la diretta per non perdere neanche un istante di questa sfida spettacolare, dove ogni palla può cambiare le sorti dell'incontro e scrivere un capitolo indimenticabile di questa competizione. Resta sintonizzato, perché l'azione è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-36 Zandalasini ancora a bersaglio! +4 Italia. 38-36 Rupert appoggia per il -2 Francia. 38-34 ANCORA MADERA! SECONDO CANESTRO DI FILA PER LEI. 36-34 Ayayi da due. 36-32 MADERA! LA TRIPLA DEL +4. 33-32 22 per Toure’ in lunetta: la Francia rimane a contatto. 33-30 ZANDALASINI! L’ITALIA REAGISCE SUBITO, +3. 31-30 Toure’ va in in fondo! Mini-break di 5-0 delle francesi, -1 e time-out immediato di Capobianco. 31-28 Dentro il libero di Tabdi. Fallo tecnico fischiato ad Andrea Capobianco per proteste eccessive! 31-27 Arresto, palleggio e tiro di Bernies. 31-25 Giro perfetto in lunetta per Lorela Cubaj: +6 e massimo vantaggio Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 31-27, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: 1000 punti per Zandalasini in Nazionale, equilibrio anche nel secondo quarto

