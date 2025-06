LIVE Italia-Francia 23-22 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | sfida equilibrata azzurre sul +1 alla prima sirena

Il grande spettacolo del basket femminile europeo si accende ad Atene, dove Italia e Francia si sfidano in un match appassionante. Le azzurre mostrano grinta e determinazione, rispondendo colpo su colpo alle transalpine in un equilibrio che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Segui la diretta per vivere ogni momento di questa battaglia sportiva e scoprire chi conquisterà la conquista europea! Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale!

26-22 VERONAAAA! TRIPLAAAAAAA Inizia la seconda frazione ad Atene! Termina il primo quarto sul punteggio di 23-22 in favore dell'Italia! 23-22 VERONA SULLA SIRENA! 21-22 22 dalla lunetta per Lacan, nuovo vantaggio Francia. 21-20 Rimbalzo e canestro di Olbis Andre'! Contro-sorpasso Italia. 19-20 22 per Lacan ai liberi per il sorpasso Francia. 19-18 Badiane accelera e subisce fallo! Errore però dalla lunetta per il 2+1. 19-16 12 per Zandalasini a cronometro fermo. 18-16 Bomba di Ayayi che vale il -2 Francia a meno di tre minuti dalla prima sirena. 18-13 Sottomano perfetto di Francesca Pasa per il nuovo +5 Italia.

