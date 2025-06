LIVE Italia-Francia 11-9 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | buon avvio delle azzurre Cubaj subito in palla

L’Italia si fa valere nel match di basket femminile contro la Francia, con un avvio esplosivo e sempre più emozionante. Le azzurre di Cubaj mostrano grinta e determinazione, regalando emozioni ai tifosi. La partita è serrata, con sorpassi e colpi di scena che tengono tutti col fiato sospeso. Restate con noi per non perdere neanche un attimo di questa battaglia europea!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-16 12 per Zandalasini a cronometro fermo. 18-16 Bomba di Ayayi che vale il -2 Francia a meno di tre minuti dalla prima sirena. 18-13 Sottomano perfetto di Francesca Pasa per il nuovo +5 Italia. 16-13 22 per Toure’ a cronometro fermo. 16-11 PAAAAAN! BOMBAAAAAA 13-11 Lacaun sfrutta il tabellone per il -2 Francia. Fallito però il libero aggiuntivo. 13-9 ZANDALASINI COL FALLO! CHE GIOCATA PER IL NEO-ACQUISTO DI SCHIO. 11-9 Badiane appoggia per il -2 Francia della giocatrice che la prossima stagione difenderà i colori di Schio. 11-7 ZANDALASINI! TRIPLA, +4 ITALIA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 11-9, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: buon avvio delle azzurre, Cubaj subito in palla

In questa notizia si parla di: francia - italia - diretta - europei

Eurovision 2025: tutti i favoriti secondo i bookmaker. Italia outsider, sorpresa dalla Francia? - Manca poco all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Con l’atmosfera carica di aspettative, i bookmaker annunciano i favoriti, mentre l'Italia si presenta come outsider e la Francia sorprende con proposte audaci.

Europei Under 21, Germania-Italia 2-2 al 90'+4': si va ai supplementari. Azzurri in 9. Danimarca-Francia 2-3.I transalpini ribaltano il risultato in 60" e affronteranno la vincente di questa sera Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/ Vai su Facebook

Europei Under 21, Danimarca-Francia 2-3. Alle 21 in campo Italia-Germania I transalpini affronteranno la vincente di questa sera Diretta tv su Rai 2 e in streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-quarti-di-finale-italia-g Vai su X

Italia-Francia diretta Basket Europeo femminile: caccia al bronzo, segui la finale di oggi live; Francia-Italia LIVE dalle 16.30 per il bronzo; LIVE! Italia-Francia, Azzurre a caccia della medaglia di bronzo.

Italia-Francia diretta Basket Europeo femminile: caccia al bronzo, segui la finale di oggi live - Uscite battute ma a testa alta dalla semifinale con il Belgio, le azzurre tornano in campo in Grecia per conquistare il podio: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it

Italia-Francia, finale 3°-4° posto LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Azzurre a caccia della medaglia di bronzo - Dopo la sconfitta in volata contro il Belgio, l'Italbasket torna in campo affrontando la temibilissima Francia nella finale per il terzo pos ... Scrive eurosport.it