LIVE Italia-Brasile 2-3 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri si arrendono 13-15 al tie-break dopo una dura battaglia

Un brivido di emozioni ha attraversato il campo nella sfida tra Italia e Brasile, conclusasi con un sorprendente 2-3 nel Nations League di volley 2025. Gli azzurri, dopo una battaglia intensa e combattuta, hanno ceduto al tie break, evidenziando ancora una volta il loro cuore e la determinazione. Resta l’amarezza per alcuni black-out, ma anche la speranza di migliorare. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e ci rivediamo presto con nuovi orizzonti sportivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.44 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. 1.43 Appuntamento a domani (o meglio, oggi, domenica 29 giugno) per USA-Italia alle ore 23.00. 1.43 E’ stata una partita bella ed equilibrata. La sensazione è che l’abbia persa l’Italia con troppi black-out evitabili. Basta andare a guardare l’andamento del terzo e del quinto set. 1.42 Per quello che conta, l’Italia ha realizzato un totale di 116 punti, contro i 111 del Brasile. Era successo così anche in una recente finale di tennis. 1.41 8 muri per il Brasile, 6 per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 2-3, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono 13-15 al tie-break dopo una dura battaglia

In questa notizia si parla di: italia - diretta - brasile - nations

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

L'Italia travolge la Cina! Bella vittoria in Nations League e ora grande sfida con il Brasile Vai su Facebook

R ? Maracanazinho, Rio De Janeiro ? 8 giugno, ore 15 Diretta @DAZN_IT e VBTV #LaNazionale | #ItaliaBrasile | #VNL | #BePartOfTheGame Vai su X

LIVE! Italia-Brasile: big match di VNL 2025 per gli Azzurri; Italia-Brasile 3-0, rivivi il LIVE-Blog dello splendido trionfo azzurro; Pallavolo, Brasile-Italia: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | Volleyball Nations League.

Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: altro big match! (Volley Nations League 2025, oggi 28 giugno) - Diretta Italia Brasile streaming video tv: altro big match per gli azzurri che tornano in campo a Chicago nella week 2 di Volley Nations League 2025. Scrive ilsussidiario.net

LIVE! Italia-Brasile: 7° impegno di VNL 2025 per gli Azzurri, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, i dettagli - Brasile: 7° impegno di VNL 2025 per gli Azzurri, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, tutti i dettagli. eurosport.it scrive