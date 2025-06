LIVE Italia-Brasile 2-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | allungano i verdeoro 3-6

L’Italia e il Brasile si sfidano in una battaglia emozionante nella Nations League 2025, con il punteggio attuale di 2-2 e momenti di pura adrenalina. Tra scambi intensi e richieste di challenge, ogni punto è un motivo di suspense. Rimanete aggiornati per seguire questa partita che promette sorprese fino all’ultimo tocco, perché ogni azione può cambiare le sorti del match. Non perdere neanche un istante: clicca qui per la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il punto resta dell’Italia. 5-8 Mani fuori di Lavia dopo un contrasto a muro. Stavolta è il Brasile a chiedere un challenge. 4-8 In rete la battuta di Romanò. Attenzione, è 4-7. C’è stata una richiesta di moviola che ha dato ragione all’Italia per un tocco a muro. 3-8 L’Italia è uscita dal campo. Fuori l’attacco di Romanò. C’è Sbertoli in campo al posto di Giannelli. Un peccato assistere ad un epilogo del genere dopo una partita che era stata spettacolare ed equilibrata. 3-7 Scambio lungo, Romanò murato da Judson. Purtroppo l’Italia ha commesso errori pacchiani in avvio di tie-break, e li sta pagando a carissimo prezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 2-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: allungano i verdeoro, 3-6

