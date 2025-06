LIVE Italia-Brasile 1-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri provano la reazione 11-8

L'Italia e il Brasile si affrontano nel grande confronto della Nations League di volley 2025, un duello che infiamma gli appassionati di tutto il mondo. Gli azzurri cercano di reagire con determinazione, offrendo uno spettacolo di tecnica e cuore. Mentre la partita si svolge in diretta, non perdere neanche un istante di questa sfida emozionante. Clicca qui per aggiornare la live e vivere ogni punto come se fossi in campo!

14-8 Gran battuta di Michieletto, Cortesia a segno di prima intenzione. 13-8 Muro di Lavia su Bergmann. 12-8 Fuori la battuta di Flavio. 11-8 A mezza rete la battuta di Giannelli. 11-7 Ace di Giannelli! 10-7 Diagonale di Michieletto. E' entrato Cortesia al posto di Gargiulo. 9-7 Sulla riga la pipe di Bergmann. 9-6 Pallonetto in primo tempo di Galassi. 8-6 Primo tempo di Flavio. 8-5 Diagonale di Romanò. 7-5 In rete la battuta di Romanò. Il time-out ha sortito il suo effetto. Time-out Brasile. 7-4 Ace di Romanò, che colpisce in pieno Alan. 6-4 Lunga la battuta di Bergmann.

