LIVE Italia-Brasile 1-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | Alan indemoniato azzurri sotto 8-11

Un emozionante Italia-Brasile nella Nations League 2025, con la partita in diretta e un clima di tensione alle stelle. I protagonisti si sfidano con determinazione, da Alan indemoniato a Romanò protagonista di muri decisivi. La gara è ancora aperta e ogni punto conta: clicca qui per aggiornamenti live e vivi ogni emozione di questa sfida epica tra due giganti del volley. Resta con noi, l'intensità non si ferma!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-19 Fuori la battuta di Bergmann. 21-19 Primo tempo di Judson. 21-18 Muro di Roman√≤ su Darlan! Finalmente un muro, ci voleva! Time-out Ze Roberto. 20-18 Roman√≤ e Gargiulo non chiudono. Il Brasile pasticcia in ricostruzione e ancora Gargiulo a segno in primo tempo. 19-18 Alan si riscatta subito con una parallela devastante. 19-17 Michieletto difende su Alan! Lo scambio si allunga e il diagonale di Bergmann √® largo. 18-17 Gran servizio di Michieletto e punto di prima intenzione di Lavia. Time-out Ze Roberto. 17-17 Difesa di Laurenzano e poi super contrattacco di Roman√≤, staccatissimo da rete. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 1-1, Nations League volley 2025 in DIRETTA: Alan indemoniato, azzurri sotto 8-11

