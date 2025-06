LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | procedura di partenza abortita!

Segui in tempo reale tutto l’adrenalina del GP d’Austria 2025, dove la partenza si complica con un’inaspettata procedura abortita. Le monoposto, i meccanici e le emozioni si intrecciano in un’atmosfera di suspense: cosa riserverà questa corsa? Clicca qui per gli aggiornamenti live e non perdere neanche un minuto di questa sfida mozzafiato!

15.03 Le macchine si sono riposizionate sulla griglia di partenza e sono rientrati anche i meccanici. 15.03 Sainz rientra ai box: partirà dalla pit-lane. 15.02 Riesce solo ora a partire Sainz! La procedura di partenza è stata abortita. 15.02 Arrivano solo ora i commissari per spingere la Williams fuori dalla pista. 15.01 Ancora ferma la Williams di Sainz. Non si partirà. 15.00 Attenzione, Carlos Sainz è fermo con la Williams sulla griglia di partenza! La macchina non va. 15.00 Giro di formazione. 14.59 Saranno ben 71 i giri da percorrere. 14.58 Ormai tutto è pronto per il giro di ricognizione.

