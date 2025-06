LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | procedura di partenza abortita! Definito il nuovo orario

Non perdere neanche un attimo dell’azione del GP Austria 2025! La partenza è stata temporaneamente abortita, ma abbiamo già aggiornato il nuovo orario per offrirti la copertura più completa e in tempo reale. Clicca qui per restare sempre informato e vivere con entusiasmo ogni curva e sorpasso di questa emozionante gara di Formula 1. La suspense è alle stelle: preparati a seguire ogni momento del grande spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 La griglia di partenza: 1 Lando Norris McLaren 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Oscar Piastri McLaren 4 Lewis Hamilton Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Liam Lawson Racing Bulls 7 Max Verstappen Red Bull Racing 8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 9 Kimi Antonelli Mercedes 10 Pierre Gasly Alpine 11 Fernando Alonso Aston Martin 12 Alexander Albon Williams 13 Isack Hadjar Racing Bulls 14 Franco Colapinto Alpine 15 Oliver Bearman Haas F1 Team 16 Lance Stroll Aston Martin 17 Esteban Ocon Haas F1 Team 18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 15.11 Mancano quattro minuti al nuovo giro di formazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: procedura di partenza abortita! Definito il nuovo orario

In questa notizia si parla di: diretta - partenza - austria - procedura

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff 0-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: partenza complicata per le azzurre - Segui in diretta il match tra Pigato e le coppie Eala/Gauff nel torneo WTA di Roma 2025. Partenza in salita per le azzurre, che si trovano subito sotto 0-3.

GP Austria, la diretta: Sainz rientra ai box, ma si scatenano fiamme dal posteriore della sua Williams, pronta; Assicurazioni: procedura Ue contro Italia su trasposizione norme intermediari; F1 Austria, Qualifiche Sprint: pole Max su Norris! Problemi Leclerc, 10° - Risultati - Formula 1.

GP Austria, la diretta: Sainz rimane bloccato al via del giro di ricognizione, partenza rinviata - Sainz compie il giro e si ferma in fondo alla corsia box, partirà da li Dal box Williams riescono a intervenire e Sainz può muoversi ... msn.com scrive

F1 Gp Austria, la gara in diretta: crolla un ponte in pista alla fine della corsa della Formula 2 - L'episodio è avvenuto alla fine della corsa della F2, una gru ha urtato la struttura. Come scrive corriere.it