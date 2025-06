LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Piastri si riavvicina a Norris per la vittoria Leclerc verso il podio

Rimanete sintonizzati per vivere ogni emozione del live GP Austria 2025! Con Piastri che si riavvicina a Norris e Leclerc in corsa per il podio, la suspense è alle stelle. Le strategie, i sorpassi e le sterzate decisivi stanno scrivendo un capitolo imperdibile di questa stagione. Non perdete neanche un minuto: cliccate qui per aggiornare la diretta e scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67° giro70 Piastri sembra essersi arreso. 2 secondi di ritardo. 66° giro70 Non cambia il distacco: Piastri a 1.7 da Norris. 65° giro70 Russell è quinto a 28?5 da Hamilton. 65° giro70 Piastri perde tempo nei doppiaggi, ma resta comunque a 1.7. Leclerc si trova terzo a 19?5 da Leclerc e può gestire 8.4 su Hamilton. 64° giro70 Per Piastri sarebbe fondamentale rientrare in zona DRS. Ma il gap da Norris è sempre di 1.8. 63° giro70 Norris prova a reagire, ma Piastri rosicchia un decimo. 1.8. 62° giro70 Solo 1.9 per Piastri. I doppiati gli stanno consentendo di rosicchiare decimi su decimi su Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Piastri si riavvicina a Norris per la vittoria, Leclerc verso il podio

