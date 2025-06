LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Piastri scavalca Leclerc Antonelli tampona Antonelli!

Benvenuti alla nostra diretta live del Gran Premio di Austria 2025! La corsa si infiamma con sorprese e duelli mozzafiato: Piastri sorprende Leclerc, mentre Antonelli incappa in un tamponamento. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, momenti di tensione e spettacolo, perché questa gara promette emozioni fino all’ultimo giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6° giro70 PIASTRI SI FA VEDERE ALL’INTERNO! Norris chiude la porta, sembra battaglia vera in McLaren. 6° giro70 Per la Ferrari, ad ogni modo, si è messa bene nell’ottica di conquistare un podio. 5° giro70 Leclerc già a 2?2 dalla vetta. Per il monegasco è stato pesantissimo sbagliare la partenza. 5° giro70 Piastri è vicinissimo a Norris, attenzione.Solo 4 decimi tra i due piloti della McLaren. 4° giro70 Russell attacca Hamilton all’interno, ma il pilota della Ferrari chiude la porta. 4° giro70 Riparte la gara, la Safety Car è rientrata ai box. Il tamponamento di Antonelli su Verstappen: Antonelli and Verstappen collide at Turn 3 on the opening lap They are both out of the race #F1 #AustrianGP pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Piastri scavalca Leclerc, Antonelli tampona Antonelli!

