LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | la Ferrari sogna una gara da protagonista Antonelli deve rimontare

Benvenuti alla diretta del GP d’Austria 2025, un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sorprese sulla pista di Spielberg. La Ferrari sogna di risalire la classifica, mentre Antonelli affronta la sua rimonta. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi, e tutti i dettagli su una gara ricca di colpi di scena: la sfida è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tvstreaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, assisteremo a una gara molto interessante, che potrebbe prestarsi a diversi cambi di scenario legati alle caratteristiche della pista e alle strategie da parte dei team. La Ferrari cercherà di attuare una tattica aggressiva. Il monegasco Charles Leclerc scatterà dalla seconda piazzola e proverà a mettere in difficoltà il britannico Lando Norris (McLaren), autore della pole-position. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: la Ferrari sogna una gara da protagonista, Antonelli deve rimontare

