LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | inizia la gara! La Ferrari sogna di dare fastidio alla McLaren

Il GP d'Austria 2025 è finalmente pronto a esplodere con emozioni e sorprese! La scena si accende con la Ferrari determinata a sfidare la McLaren, mentre le squadre si preparano per i 71 giri che decideranno il destino di questa emozionante corsa. Rimani aggiornato in tempo reale: clicca qui per seguire la diretta live e vivere ogni attimo di questa battaglia mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Ancora ferma la Williams di Sainz. Non si partirà. 15.00 Attenzione, Carlos Sainz è fermo con la Williams sulla griglia di partenza! La macchina non va. 15.00 Giro di formazione. 14.59 Saranno ben 71 i giri da percorrere. 14.58 Ormai tutto è pronto per il giro di ricognizione. I piloti stanno prendendo posto nei rispettivi abitacoli. Andiamo a conoscere le scelte a livello di gomme! Tutti con le medie i primi 9. Gasly, che è decimo, partirà con le soft. 14.56 La situazione meteo è perfetta sopra il Red Bull Ring. 31° per quanto riguarda l’atmosfera grazie a un bellissimo sole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: inizia la gara! La Ferrari sogna di dare fastidio alla McLaren

In questa notizia si parla di: diretta - austria - inizia - gara

Israele perde contro l’Austria all’ESC 2025, Big Mama non si trattiene: il video della reazione in diretta - Durante l'Eurovision Song Contest 2025, Israele ha subito una deludente sconfitta contro l’Austria, suscitando reazioni intense.

#F1 diretta Gp Austria: segui la gara delle #Ferrari di #Leclerc e #Hamilton oggi Vai su X

La prima gara del weekend è quella della #F3: #Wharton dalla Pole, segui la corsa in diretta #Formula3 #RoadToF1 #AustrianGP https://ift.tt/uVpknAF Vai su Facebook

F1, GP Austria 2025: diretta live gara; F1 GP Austria, la gara in diretta LIVE: Norris in pole, Leclerc in prima fila con la Ferrari; Orari TV GP Austria 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1.

F1 diretta Gp Austria: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton oggi - Sul circuito di Spielberg si corre l'undicesima prova del Mondiale 2025: le Rosse in prima e seconda fila dietro le McLaren di Norris e Piastri ... Segnala corrieredellosport.it

Formula 1, oggi il Gp d'Austria - La gara in diretta - Il Gp d'Austria è trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. msn.com scrive