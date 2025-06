LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | gara in tempo reale

Benvenuti alla nostra diretta live del GP d’Austria 2025, l’appuntamento imperdibile di questo emozionante Mondiale di F1. Sul leggendario circuito di Spielberg, si preannuncia una gara ricca di sorprese, strategie e adrenalina pura. Tenetevi pronti a seguire ogni sorpasso, ogni momento cruciale e gli aggiornamenti in tempo reale—perché questa gara potrebbe riscrivere le classifiche!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, assisteremo a una gara molto interessante, che potrebbe prestarsi a diversi cambi di scenario legati alle caratteristiche della pista e alle strategie da parte dei team. La Ferrari cercherà di attuare una tattica aggressiva. Il monegasco Charles Leclerc scatterà dalla seconda piazzola e proverà a mettere in difficoltà il britannico Lando Norris (McLaren), autore della pole-position.