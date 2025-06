LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | doppietta McLaren Norris precede Piastri Podio per la Ferrari

L'emozione del GP d'Austria 2025 in diretta live si accende con la doppietta McLaren: Norris supera Piastri, mentre la Ferrari conquista un podio tutto da applaudire. Rimanete aggiornati per vivere ogni sorpasso e ogni battaglia sul filo del rasoio, perché questa gara sta entrando nella storia della Formula 1. Clicca qui per seguire il racconto in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 La classifica costruttori: 1 McLaren 417 2 Ferrari 210 3 Mercedes 209 4 Red Bull 162 5 Williams 55 6 Racing Bulls 36 7 Haas 29 8 Aston Martin 28 9 Kick Sauber 26 10 Alpine 11 16.43 La classifica piloti: 1 Oscar Piastri McLaren 216 2 Lando Norris McLaren 201 3 Max Verstappen Red Bull 155 4 George Russell Mercedes 146 5 Charles Leclerc Ferrari 119 6 Lewis Hamilton Ferrari 91 7 Kimi Antonelli Mercedes 63 8 Alexander Albon Williams 42 9 Esteban Ocon Haas 23 10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 22 11 Isack Hadjar Racing Bulls 21 12 Lance Stroll Aston Martin 14 13 Fernando Alonso Aston Martin 14 14 Carlos Sainz Williams 13 15 Liam Lawson Racing Bulls 12 16 Pierre Gasly Alpine 11 17 Yuki Tsunoda Red Bull 10 18 Oliver Bearman Haas 6 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 4 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: doppietta McLaren, Norris precede Piastri. Podio per la Ferrari

In questa notizia si parla di: mclaren - diretta - norris - piastri

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: uno-due McLaren nella FP2, Ferrari a lavoro sull’assetto - Segui la diretta del GP dell'Emilia-Romagna 2025, con un emozionante uno-due McLaren nella FP2! Mentre Piastri segna il miglior tempo, Ferrari lavora intensamente sull'assetto.

https://www.oasport.it/2025/06/live-f1-gp-austria-2025-in-diretta-fp3-e-qualifiche-la-ferrari-vuole-davvero-stupire/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d'Austria. Al Red Bull Ring è caccia alla pole position. Le McLaren di Norris e Piastri part Vai su Facebook

LIVE #F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le qualifiche. #Verstappen e Ferrari sfidano le McLaren -#AustrianGP #Leclerc #Hamilton #Norris #Piastri #Vasseur Vai su X

F1 Gp Austria, la gara in diretta: Norris vince davanti a Piastri e Leclerc. Hamilton 4°. Incidente Antonelli-Verstappen: fuori tutti e due; Norris con la McLaren vince il GP di Austria dopo un lungo duello con il compagno Piastri, terzo Leclerc e qua; GP Austria: riscatto Norris, vince davanti a Piastri. Leclerc a podio, Hamilton quarto, che guaio Antonelli.

Doppietta McLaren in Austria: Norris precede Piastri, podio Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton - Dopo Melbourne e Montecarlo, Lando Norris mette a segno a Spielberg la sua terza vittoria stagionale (e la settima della carriera), guidando una doppietta che la McLaren aveva in buona sostanza opzion ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Norris-Piastri, è dominio McLaren in Austria. Le posizioni di Leclerc e Hamilton - Infatti i due McLaren fanno il vuoto con le Ferrari terza e quarta in tranquillità, unico momento di suspance al 20° giro quando Piastri a momenti tocca Norris in un ... Segnala tuttosport.com