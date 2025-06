LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | alle 15.00 la gara Norris dalla pole la Ferrari vuole essere protagonista

Preparati a vivere il grande spettacolo della Formula 1 con la diretta del GP Austria 2025! Alle 15:00, Norris scatta dalla pole position mentre Ferrari punta a riscrivere le strategie di gara. Tieniti pronto per aggiornamenti in tempo reale e emozioni senza sosta: clicca qui per non perdere neanche un momento di questa entusiasmante corsa!

CLASSIFICA PILOTI F1 2025 Oscar Piastri (McLaren) 198 Lando Norris (McLaren) 176 Max Verstappen (Red Bull) 155 George Russell (Mercedes) 136 Charles Leclerc (Ferrari) 104 Lewis Hamilton (Ferrari) 79 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63 Alexander Albon (Williams) 42 Esteban Ocon (Haas) 22 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 20 Lance Stroll (Aston Martin) 14 Carlos Sainz (Williams) 13 Pierre Gasly (Alpine) 11 Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 10 Fernando Alonso (Aston Martin) 8 Oliver Bearman (Haas) 6 Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 4 Jack Doohan (Alpine) 0 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0 Franco Colapinto (Alpine) 0

In questa notizia si parla di: ferrari - diretta - norris - austria

