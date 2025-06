LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale dei Campionati italiani 2025 di ciclismo su strada! Oggi, un emozionante percorso di 228,8 km da Trieste a Gorizia, con il circuito finale che promette spettacolo e sfide mozzafiato. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti, sorprese e momenti decisivi di questa competizione che tiene il fiato sospeso gli appassionati di tutto il Paese. Non perdete nemmeno un istante di questa battaglia su due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 228,8 km da Trieste a Gorizia con il circuito conclusivo da ripetere in tre occasioni che promette spettacolo. 11.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Campionati italiani in linea di ciclismo su strada. Difficile pronosticare il successore di Alberto Bettiol, con Filippo Ganna che cerca il prestigioso bis dopo aver conquistato il tricolore nella prova a cronometro.

