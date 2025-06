LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | sorpresa enorme a Gorizia Filippo Conca campione d’Italia!

Il campionato italiano di ciclismo 2025 a Gorizia si conclude con un colpo di scena emozionante. Filippo Conca, atleta dell’ASD Swatt Club, conquista il titolo inaspettato, lasciando il pubblico senza fiato. La gara è stata un susseguirsi di emozioni, sorprese e momenti intensi, culminati in uno sprint finale da brividi. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa spettacolare giornata di ciclismo…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:38 Completa il podio Thomas Pesenti (Soudal Quick-Step), seguito da Aleotti e Gaffuri. 16:36 Secondo posto per Alessandro Covi, che ha sbagliato i tempi della volata partendo lunghissimo. E' in lacrime Conca, atleta dell'ASD Swatt Club, formazione Continental. FILIPPO CONCA CAMPIONE D'ITALIA! Sorpresa enorme a Gorizia! 16:34 Si entra sul porfido di Gorizia. Tutto pronto per lo sprint ristretto. ULTIMO CHILOMETRO 16:34 Ottime indicazioni da Jonathan Milan, che senza compagni di squadra è andato fortissimo. Lo sprinter si è riportato su Baroncini e meno di 20 secondi dalla testa.