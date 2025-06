LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | sono in cinque al comando Gruppo a 1’20

Segui in diretta i Campionati Italiani di Ciclismo 2025, l'evento più atteso della stagione! Con aggiornamenti continui e momenti di grande emozione, ti terremo informato sugli ultimi sviluppi, dalle fughe più audaci alle classifiche in evoluzione. La corsa è al suo apice: resterai incollato fino all'arrivo? Clicca qui per vivere ogni istante, perché ogni secondo conta in questa battaglia su due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Samuele Zoccarato ha conquistato il terzo posto nella classifica dei GPM al Giro di Slovenia. 12:48 Il vantaggio dei battistrada, all’ultimo rilevamento cronometrico, è di 1’18”. 12:45 La velocità media della prima ora è stata di 46,2 kmh. 12:42 Sono stati percorsi i primi 60 chilometri di corsa. 12:39 I corridori hanno preso il via da Trieste e arriveranno a Gorizia dopo aver percorso 228,8 chilometri. 12:36 Tra i migliori risultati della carriera di Moro figura il quarto posto ottenuto nella cronometro dei campionati nazionali Under 23 del 2022, la San Giovanni al Natisone-San Giovanni al Natisone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: sono in cinque al comando. Gruppo a 1’20”

In questa notizia si parla di: diretta - sono - ciclismo - campionati

"Stanno arrivando". Sono le ultime parole sussurrate dalla giovane beauty influencer prima che qualcuno aprisse il fuoco mentre era in diretta su TikTok - In un momento di grande vulnerabilità, Valeria Marquez, una giovane beauty influencer messicana, ha visto la sua vita spezzata mentre era in diretta su TikTok.

Campionati Italiani di Ciclismo Darfo Boario Terme 2025: ecco gli iscritti alle sfide del weekend. Il pokerissimo della Trevigiani Energiapura Marchiol / La gara in diretta streaming e tutti gli iscritti Si fa sempre più vicino l’appuntamento con i Campionati Italiani d Vai su Facebook

DIRETTA Campionati Italiani 2025 LIVE, Prova in linea uomini élite Vai su X

Ciclismo, Campionati Italiani 2025 oggi a Gorizia: a che ora e dove vederli in diretta; DIRETTA Campionati Italiani 2025 LIVE, Prova in linea uomini élite; Diretta Rai Sport Sabato 28 Giugno 2025 Calcio Finale Europei Under 21, Ciclismo, Nuoto, Atletica.

Diretta Campionato italiano ciclismo 2025/ Streaming video Rai 2: per il Tricolore (oggi 29 giugno) - Diretta Campionato italiano ciclismo 2025 streaming video Rai 2 oggi domenica 29 giugno: orario, percorso e vincitore della corsa per il Tricolore. ilsussidiario.net scrive

Ciclismo, Campionati Italiani 2025 oggi a Gorizia: a che ora e dove vederli in diretta - Filippo Ganna, che ha già vinto la prova a cronometro, il favorito nella prova in linea Trieste- Come scrive today.it