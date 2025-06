LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 60 km dall’arrivo

Il gran finale dei Campionati Italiani di ciclismo 2025 si infiamma: i fuggitivi tentano di mantenere il vantaggio a 60 km dall’arrivo, mentre il gruppo si lancia all’inseguimento. Con il ritmo che accelera e i grandi nomi in azione, ogni secondo è cruciale. Resta con noi per vivere in tempo reale questa battaglia epica tra coraggio e strategia, perché la corsa sta per decidere il suo destino. Il traguardo è ormai vicino: chi alzerà le braccia al cielo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:15 Poco più di 2 minuti di vantaggio per i tre battistrada, con il gruppo in forte rimonta. 15:12 Immediata reazione del gruppo, che annulla immediatamente il contrattacco grazie al lavoro di Jacopo Mosca (Lidl-Trek), compagno di squadra di Jonathan Milan. 15:10 Arrivano invece sin dalla prima salita i tentativi di alcuni big. Si muovono Alberto Bettiol (XDS Astana Team) e Stefano Oldani (Cofidis). 15:08 Gruppo che inizia a mettere nel mirino i tre fuggitivi. Dal prossimo passaggio potrebbero iniziare i primi veri attacchi dei corridori che cercheranno di staccare gli sprinter. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 60 km dall’arrivo

