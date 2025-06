LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | il gruppo aumenta l’andatura a 70 km dall’arrivo

Se sei appassionato di ciclismo, non puoi perderti gli aggiornamenti in tempo reale sui Campionati Italiani 2025! Con il gruppo che accelera verso i 70 km dall’arrivo, l’emozione si fa palpabile. Segui ogni momento della gara e scopri chi conquisterà la maglia tricolore. Clicca qui per rimanere sempre aggiornato e vivere da vicino questa spettacolare corsa. La sfida è appena iniziata, e il finale promette suspense fino all’ultima pedalata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:58 Arrivano finalmente le prime immagini dal vivo dalla corsa. 14:54 Prosegue l’azione di Manlio Moro (Movistar Team), Samuele Zoccarato (Polti Visit Malta), Alessandro Iacchi (Solution Tech Vini Fantini), Lorenzo Ginestra (Team Swatt Club) e Francesco Carollo (Team Swatt Club). Destino dei battistrada che sembra però segnato. 14:51 Come detto il gruppo ha aumentato fortemente l’andatura. Vantaggio dei fuggitivi che cala drasticamente a 3 minuti e 20 secondi quando ci avviciniamo ai -70 km. 14:47 I cinque uomini al comando transitano per la seconda volta sotto lo striscione d’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: il gruppo aumenta l’andatura a 70 km dall’arrivo

