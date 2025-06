LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | esplode la bagarre a 40 km dall’arrivo

Il campionato italiano 2025 di ciclismo raggiunge l'apice della tensione: a soli 40 km dall'arrivo, esplode una bagarre imperdibile! Segui in diretta gli aggiornamenti più emozionanti e vivi ogni momento di questa spettacolare corsa verso il traguardo di Gorizia.

15:51 Inizia ora la discesa tecnica che porterà all'ultimo passaggio sulla linea del traguardo di Gorizia. 15:50 Attacco deciso di Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG). Il compagno di squadra di Pogacar si muove nel tratto più duro ed il gruppo di disintegra. Perdono terreno Milan e Ganna. 15:48 Ottimo il ritmo di Zoccarato e Ginestra nel corso della seconda ascesa a San Floriano del Collio. I due battistrada conservano 35 secondi di margine sugli inseguitori ed oltre un minuto sul gruppo. 15:45 Contrattaccanti che riprendono Carollo. Intanto il gruppo è trainato da Simone Consonni, che si mette in testa a lavorare per Jonathan Milan.

Diretta Rai Sport Sabato 31 Maggio 2025 Ciclismo Giro d'Italia 20a Tappa, Rugby, Pallanuoto, Pallavolo - Il 31 maggio 2025, Rai Sport trasmetterà la 20a tappa del Giro d'Italia.

