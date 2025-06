LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | cinque uomini al comando con quattro minuti sul gruppo

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di Ciclismo 2025, dove cinque uomini sono al comando con un vantaggio di quattro minuti sul gruppo. Con aggiornamenti continui, scopriremo se Filippo Ganna, fresco vincitore a cronometro, saprà dominare anche nella corsa in linea, affrontando le asperità del percorso, tra cui la strategica salita di San Floriano del Collio. Resta con noi per non perdere neanche un colpo di questa emozionante battaglia su due ruote.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: Filippo Ganna ha vinto il titolo a cronometro e forse √® anche il principale favorito anche per la corsa in linea. Da capire come Pippo riuscir√† a interpretare le varie asperit√† del percorso, in particolare la salita di San Floriano del Collio. 14.05: Andiamo a vedere quali sono le parti decisive del percorso. Il tratto decisivo sicuramente la salita di San Floriano del Collio: 3,7 chilometri al 5,1% di pendenza media, ma distribuita su due tratti. Ultimo scollinamento a 8 chilometri al traguardo, bisogner√† prestare attenzione anche alla discesa tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: cinque uomini al comando con quattro minuti sul gruppo

