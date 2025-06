LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | PIANTIAMO LA BANDIERA A MADRID! La Coppa Europa è di nuovo azzurra!

Gli Europei a squadre di atletica a Madrid si concludono con un emozionante trionfo azzurro: la nostra nazionale conquista ancora una volta la coppa, riportando l’Italia sul podio europeo. La competizione ha regalato momenti di pura adrenalina e spettacolo, con le ultime gare decisive tra Italia e Germania. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e rivivete insieme le emozioni di questa straordinaria manifestazione sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI DELL’ULTIMA GIORNATA TRA ITALIA E GERMANIA GARA PER GARA 22.10 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport e buonanotte. Un saluto sportivo. 22.08 La classifica finale degli Europei a squadre: 1 Italia 431.5 2 Polonia 405.5 3 Germania 397 4 Paesi Bassi 384.5 5 Gran Bretagna & NI 381 6 Spagna 378 7 Francia 354.5 8 Portogallo 300 9 Svezia 288.5 10 Svizzera 286 11 Cechia 283 12 Grecia 253 13 Ungheria 244.5 14 Ucraina 231 15 Finlandia 220.5 16 Lituania 178.5 22.06 La classifica della 4×400 mista: 1 Polonia 3:09.43 0.213 CR, WL, NR 2 Italia 3:09. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: PIANTIAMO LA BANDIERA A MADRID! La Coppa Europa è di nuovo azzurra!

