LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia vola con Fabbri! Sorpresa pazzesca nel giavellotto con Padovan Kaddari si difende

Assapora l’adrenalina dei Campionati Europei a Squadre 2025 in diretta! L’Italia si distingue con imprese sorprendenti, come il sorprendente risultato nel giavellotto di Padovan e Kaddari che si difende con grinta. La tensione cresce, gara dopo gara, tra emozioni e record. Resta attento: ogni istante può scrivere un’altra pagina di storia! Per non perdere nemmeno un colpo, clicca qui e segui la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI DELL’ULTIMA GIORNATA TRA ITALIA E GERMANIA GARA PER GARA 19.18 PAOLA PADOVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!!!! ECCEZIONALEEEEEEEEEEE!!! Primato personale di 57,91 metri nel lancio del giavellotto, è addirittura quarta! Commovente, questo è l’atteggiamento che fa volare l’Italia e fa sognare uno storico bis! Ma rimaniamo ben ancorati alla realtà e pensiamo ad una gara per volta. 19.16 Leonardo Fabbri chiude in bellezza! Si migliora all’ultimo tentativo con 21,68 metri! 19.16 La startlist della serie veloce dei 200 metri alle 19.27: 1 Gediminas Truskauskas Lituania 02 gen 1998 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: l’Italia vola con Fabbri! Sorpresa pazzesca nel giavellotto con Padovan, Kaddari si difende

In questa notizia si parla di: diretta - italia - atletica - europei

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

CON LA TESTA. CON IL CUORE È la giornata decisiva agli Europei a squadre di Madrid. Tutti con gli azzurri! DIRETTA TV su RaiSport dalle 17.45 #atleticaitaliana Vai su Facebook

CON LA TESTA. CON IL CUORE È la giornata decisiva agli Europei a squadre di Madrid. Tutti con gli azzurri! DIRETTA TV su RaiSport dalle 17.45 #atleticaitaliana Vai su X

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Italia in testa con un buon vantaggio sulla Germania. Saraceni MVP, ultima giornata decisiva; Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta; Atletica oggi, Europei a squadre 2025 Madrid: il programma della quarta giornata e dove vedere le gare in diretta.

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025/ Video streaming Rai: l’Italia è al comando! (oggi 28 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai, oggi sabato 28 giugno: orario e risultato live delle gare in programma. Lo riporta ilsussidiario.net

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: gare e programma (oggi 29 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi, domenica 29 giugno: orario e risultato live delle gare in programma. Da ilsussidiario.net