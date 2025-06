LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia mantiene un ottimo vantaggio Inizia il duello Iapichino-Mihambo!

Segui in diretta gli Europei a squadre di atletica 2025: l’Italia si mantiene in vantaggio, ma il duello tra Iapichino e Mihambo infiamma la competizione. Le emozioni sono alle stelle mentre le gare si susseguono, puntando verso l’ultima giornata decisiva. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere neanche un’azione tra Italia e Germania, gara dopo gara, in un crescendo di adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PREVISIONI DELL'ULTIMA GIORNATA TRA ITALIA E GERMANIA GARA PER GARA 20.04 Bene Idea Pieroni: 1,84 superato al primo tentativo. 20.02 Abbiamo ancora tre scogli importanti da superare: alto femminile (che è in corso), giavellotto uomini e 3000 siepi donne. 20.01 Iniziata la gara di salto in lungo femminile. 20.00 Alle 20.11 i 1500 metri uomini. Questa la startlist: 1 Filip Sasínek CZE 08 Jan 1996 3:34.30 3:34.30 29 2 Vadim Lonskiy UKR 31 May 1999 3:52.88 – – 3 Joonas Rinne FIN 20 May 1995 3:35.20 3:36.47 52 4 Simas Bertašius LTU 31 Oct 1993 3:37.19 3:39.

CON LA TESTA. CON IL CUORE È la giornata decisiva agli Europei a squadre di Madrid. Tutti con gli azzurri! DIRETTA TV su RaiSport dalle 17.45 #atleticaitaliana Vai su Facebook

CON LA TESTA. CON IL CUORE È la giornata decisiva agli Europei a squadre di Madrid. Tutti con gli azzurri! DIRETTA TV su RaiSport dalle 17.45 #atleticaitaliana Vai su X

