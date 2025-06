LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia deve resistere! Arriva il momento più difficile

L’epica sfida degli Europei a squadre 2025 entra nel vivo: l’Italia si prepara a resistere sotto pressione, con il cuore che batte forte ad ogni gara. La tensione si taglia con il coltello mentre atleti e campioni si sfidano in un duello mozzafiato tra forza e determinazione. Resta con noi per vivere in diretta questa battaglia di emozioni, dove ogni secondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La posta in gioco è alta: scopri come andrà a finire!

20.29 Mahuchikh valica 1,97 al terzo tentativo. Per il momento la campionessa olimpica è seconda. 20.29 Altro errore per Idea Pieroni. 20.28 Idea Pieroni sbaglia il primo tentativo a 1,94. 20.27 La polacca Zodzik va al comando nel salto in alto con 1,97 metri. 20.25 Se Idea Pieroni vuole puntare al podio, dovrà valicare (almeno) 1,94, ma al primo tentativo. Vorrebbe dire migliorare il personale di 2 cm. 20.25 La startlist dei 3000 siepi femminili: 1 Gaia Colli ITA 01041999 9:54.75 9:54.

CON LA TESTA. CON IL CUORE È la giornata decisiva agli Europei a squadre di Madrid. Tutti con gli azzurri! DIRETTA TV su RaiSport dalle 17.45 #atleticaitaliana Vai su Facebook

