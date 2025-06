LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia cerca l’attacco finale con Iapichino e Fabbri

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei a squadre di atletica leggera 2025, in corso nello suggestivo Stadio Vallehermoso di Madrid. La nostra Nazionale si gioca tutto nelle ultime battute, con Iapichino e Fabbri pronti a scatenarsi nell’attacco finale per conquistare punti preziosi. Rimani con noi per vivere ogni momento di questa emozionante giornata, dove ogni gara può fare la differenza e decidere il destino delle medaglie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica leggera. Nello Stadio Vallehermoso di Madrid, sede della manifestazione che ha raccolto l'eredità della Coppa Europa, oggi si chiude il sipario su un'edizione combattuta ed entusiasmante. In programma ci sono dodici gare, decisive per l'assegnazione dei punti alle squadre in corsa per il podio, Italia compresa, che proverà a completare la rimonta dopo alcune sfortune nelle prime due giornate. Il programma si apre con il getto del peso maschile, una delle prove clou per i colori azzurri.

CARMASSI 12.62 VENTOSO! #ETCH2025 Che spettacolo Giada! Vola agli Europei a squadre di Madrid con vento oltre la norma (+2.2), quarto posto nei 100hs DIRETTA TV su RaiSport Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana Vai su Facebook

, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

